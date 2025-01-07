Последнее обновление: 07.01.2025 14:00

Северная Корея провела испытание новейшей гиперзвуковой ракеты

КНДР в минувший понедельник испытала новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Главное управление ракетостроения КНДР успешно произвело испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и большей дальности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты (...) со скоростью, в 12 раз привыкающей скорость звука, пролетела по намеченной траектории и, достигнув максимальной высоты 99,8 км (...), точно попала в заданную точку в открытых водах на расстоянии 1,5 тыс. км".

За испытанием ракеты в режиме видеосвязи наблюдал северокорейский глава Ким Чен Ын.

Он заявил, что новая ракета "способна нанести сильный военный удар по противникам, эффективно преодолев любую плотную систему ПРО", но подчеркнул при этом, что испытание стало "усилием в области самообороны, а не идеей и действием наступательного характера".

Как сообщалось, накануне Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Агентство Yonhap обратило внимание, что пуск ракеты совпал с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул для переговоров с южнокорейским коллегой о сдерживании угроз со стороны Севера.



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