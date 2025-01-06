Последнее обновление: 06.01.2025 11:45

Золото снижается на фоне заявлений ФРС о более осторожном подходе к снижению ставок

Золото снизилось, поскольку комментарии представителей Федеральной резервной системы на выходных усилили мнение о том, что центральный банк США будет более осторожно подходить к снижению процентных ставок в этом году. Об этом пишет Bloomberg.

Золото торгуется у отметки $2640 за унцию после того, как президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли и председатель ФРС Адриана Куглер подчеркнули необходимость завершить борьбу с инфляцией и достичь целевого показателя в 2%. Снижение ставок, как правило, идет на пользу золоту, поскольку оно не платит проценты.

В прошлом месяце ФРС ограничила количество снижений ставок, которые она планирует осуществить в 2025 году, поскольку председатель Джером Пауэлл выразил большую осторожность в отношении того, насколько быстро политики могут продолжать снижать стоимость заимствований. Это может стать встречным ветром для драгоценного металла после его рекордного роста на 27% в прошлом году, который частично был вызван смягчением монетарной политики США.



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