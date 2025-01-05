Рейтинг партий Германии за три недели до досрочных выборов остается стабильным

За последнюю неделю ведущие политические силы Германии сохранили свой уровень поддержки, в лидерах за три недели до досрочных выборов в Бундестаг остается консервативный блок ХДС/ХСС. Об этом свидетельствует свежий опрос агентства Insa для газеты Bild am Sonntag.

Блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом получает 31% поддержки немецких избирателей – столько же, сколько на прошлой неделе. За ним с неизменными 20% следует ультраправая "Альтернатива для Германии".

Несколько изменились рейтинги Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца – она потеряла 1 процентный пункт и имеет 16%, тогда как "Зеленые" нарастили 1 пункт и получили поддержку 13% избирателей.

Также преодолеть пятипроцентный избирательный барьер может ультралевый политический проект "Альянс Сары Вагенкнехт", которому Insa прогнозирует 7%. Свободные демократы (4%) и "Левые" (3%) в опросе не попали бы в Бундестаг.

Как известно, в конце декабря федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента, что открыло путь к проведению досрочных выборов 23 февраля 2025 года.