США намерены продать Израилю оружия на $8 млрд

Государственный департамент "неофициально" уведомил Конгресс о предложенной сделке с Израилем на сумму $8 млрд, которая будет включать боеприпасы для истребителей и ударных вертолетов, а также артиллерийские снаряды. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, это, вероятно, будет последняя продажа оружия Израилю, одобренная администрацией президента США Джо Байдена.

О сделке говорится на фоне заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его сторонников о том, что Байден наложил на Израиль молчаливое "эмбарго на поставки оружия".

Некоторые демократы настаивали на том, чтобы администрация поставила продажу оружия Израилю в зависимость от того, как Израиль ведет военные действия, и как решается гуманитарная ситуация в Газе, но Байден отказался это сделать.

По словам источников, это соглашение является долгосрочным. Часть производства и поставки боеприпасов можно будет осуществить за счет имеющихся у США запасов, но для доставки большей части понадобится один или более лет.

Кроме того, источники сообщили, что продажа оружия, которая должна быть одобрена комитетами по иностранным делам Палаты представителей и Сената, включает:

ракеты AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" для истребителей для защиты от воздушных угроз, в том числе беспилотники;

артиллерийские снаряды;

ракеты Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов;

управляемые авиабомбы малого диаметра, комплекты JDAM для преобразования неуправляемых бомб в высокоточные, боевые части весом 500 фунтов и запалы для бомб.

Источник, знакомый со сделкой о продаже оружия, сообщил, что Госдеп заявил Конгрессу, что сделка направлена на "поддержку долгосрочной безопасности Израиля путем пополнения запасов критически важных боеприпасов и средств противовоздушной обороны".