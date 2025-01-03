В Австрии провалились переговоры о коалиции без ультраправых

В Австрии длительные переговоры о формировании правительства без участия победительницы выборов, "Австрийской партии свободы", закончились провалом. Об этом сообщает Kurier.

Австрийская народная партия действующего канцлера Карла Негаммера, социал-демократы и либералы Neos вели переговоры до позднего вечера 2 января, после чего неофициально стало известно, что переговоры провалились.

Лидер либералов Беате Майнль-Рейзингер неожиданно анонсировала на утро пресс-конференцию, на которой заявила, что Neos выходит из переговоров из-за невозможности достичь компромисса, хотя и останется открытым к сотрудничеству с ними при принятии решений в парламенте.

Генсек партии Негаммера Кристиан Штокер считает, что к провалу переговоров привело неконструктивное поведение некоторых представителей социал-демократов.

В то же время в Австрийской партии свободы на фоне этих новостей вновь заявили, что Карлу Негаммеру пора уйти в отставку, а президент Австрии "проигнорировал волю народа", не поручив формирование правительства лидеру партии-победительницы выборов.

Напомним, в сентябре Австрийская партия свободы впервые в истории страны стала победительницей общенациональных выборов, получив около 29% голосов. Однако политсиле с ее противоречивой репутацией не удалось договориться о формировании коалиции с другими партиями.

Австрийский президент Александр ван дер Беллен поручил сформировать правительство лидеру Австрийской народной партии, действующему канцлеру Карлу Негаммеру. В то же время парламент снял иммунитет с лидера ультраправых Герберта Кикля, чтобы прокуратура смогла расследовать обвинения против него.