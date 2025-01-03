Международное агентство назвало ключевые факторы продвижения мирового туризма

Туристические направления по всему миру перейдут от восстановления к росту в 2025 году, при этом общее количество международных прибытий, по прогнозам, увеличится на 12,4% по сравнению с допандемийным уровнем 2019 года. Об этом говорится в отчете дочерней структуры международного рейтингового агентства Fitch Ratings - Fitch Solutions.

Fitch Solutions считает, что цифровизация визовых процедур и внедрение решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) станут важными факторами в продвижении туризма, поскольку рынки смотрят дальше восстановления допандемийных показателей. Эти технологии помогут увеличить количество прибывающих как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Упрощение процесса подачи визовых заявлений сделает путешествия более доступными, привлекая туристов как из традиционных, так и из новых ключевых рынков.

Как отмечает Fitch Solutions, электронные визы уже доказали свою эффективность благодаря ускоренной обработке заявлений, сокращению времени на выдачу виз и очередей, а также увеличению длительности пребывания путешественников.

"В 2025 году мы ожидаем более широкого внедрения искусственного интеллекта в системы подачи и обработки визовых заявлений для дальнейшего повышения эффективности и создания возможностей, которые будут способствовать росту числа прибывающих в 2025 году и в среднесрочной перспективе. Благодаря ИИ уменьшится количество отказов в визах, а доступность данных ускорит маркетинговые кампании и укрепит стратегии продвижения туризма. Эти технологии также повысят уровень безопасности за счет обнаружения мошенничества", - говорится в отчете.

В 2024 году наблюдалось активное внедрение и развитие схем электронных виз по всему миру. Это позволило сократить очереди и упрощало процесс подачи заявлений, что стало особенно важным на фоне стремления рынков к восстановлению и увеличению числа международных прибытий после пандемии. Таким образом, цифровизация виз и ИИ-решения становятся неотъемлемой частью глобальной туристической стратегии, способствуя устойчивому росту сектора.