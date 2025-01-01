Последнее обновление: 01.01.2025 16:00

Украина стала полноправной участницей Римского статута МУС

С 1 января 2025 года Украина стала 125-м полноправным государством-участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщают украинские СМИ.

Международный уголовный суд – это постоянный международный суд, занимающийся расследованием, уголовным преследованием и привлечением к ответственности лиц, обвиняемых в совершении общепризнанных международных преступлений.

Став полноправным членом Римского статута МУС, Украина получила возможность участвовать в Ассамблее государств-участников МУС, выносить вопросы на ее рассмотрение, голосовать за распределение бюджета МУС, участвовать в выборах судей и других выборных лиц, в частности прокурора МУС, влиять на приоритеты МУС и разработку изменений в Римский статут.

Это усилит роль Украины на международной арене и позволит улучшить систему международного правосудия.

В декабре 2026 года Ассамблея государств-участников будет выбирать новых судей. Украина сможет выдвигать своего кандидата и голосовать за других.

Полноценное участие Украины в МУС упростит доступ украинцам, пострадавшим от российских преступлений, к специальному Целевому фонду МУС для пострадавших. Украина сможет влиять на то, как будут распределяться эти деньги и кому они достанутся.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда 24 августа 2024 года.



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