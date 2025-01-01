Последнее обновление: 01.01.2025 16:00

В CoinGecko подсчитали доходность секторов крипторынка в 2024 году

Наиболее прибыльным нарративом криптоиндустрии в 2024 году стал ИИ (2940%). Вторую и третью строчку заняли мем-коины (2185%) и RWA (820%), согласно CoinGecko.

Цифры отражают изменение среднедневной доходности десяти крупнейших токенов каждого нарратива.

Рассматриваемый период — от 1 января или первого дня доступных ценовых данных до 29 декабря.

Места с четвертого по восьмое выглядят следующим образом: L1 — 142%; DePIN — 135%; DeFi — 101%; игры — 14%; L2 — -21%.

До 9 декабря лидером выступал сектор мем-коинов с доходностью в 3211%. При этом основной рост пришелся на март (с 97% до 1713%). В декабре на первое место вырвались ИИ-токены благодаря ралли, которое увеличило показатель с 1598% до 2940%.

L1, DePIN незначительно превзошли биткоин (+125,5%), тогда как другие нарративы ему уступили.

Ранее в CoinGecko назвали мем-коины главным трендом среди трейдеров в 2024 году.

Между тем в сообществе выразили сомнения в долгосрочной популярности ИИ-агентов.



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