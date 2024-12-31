Приток биткоина на криптобиржи упал до уровней 2016 года

В течение нескольких недель до конца 2024 года суточное количество депозитов BTC на биржи снизилось до 30 тыс.

По мнению аналитика CryptoQuant Алекса Адлера-младшего, это может указывать на приближение скорого ралли первой криптовалюты.

Текущие показатели в три раза меньше среднего значения за последние 10 лет — 90 тыс. По словам эксперта, пиком в этом цикле стала отметка в 125 тыс. депозитов за сутки.

«Когда пользователи отправляют меньше монет на торговые платформы, это обычно говорит о том, что они предпочитают хранить свои BTC в личных кошельках, а не готовятся к их продаже. В последний раз столь низкий уровень депозитов наблюдался в начале крупного ралли биткоина. Хотя это не означает гарантированного роста цены в ближайшее время, такая тенденция указывает на возможный дефицит биткоина на спотовом рынке», - отметил Адлер-младший.

Показатель отношения суммарных притоков к общим резервам бирж — еще один потенциальный индикатор ралли.

«Наиболее ярко выраженные минимальные значения наблюдали под конец медвежьего рынка, когда “продвинутые” игроки активно покупали монеты у вынужденных продавцов по $17 тыс.», - добавил эксперт.

Согласно выводам Адлера-младшего, спад количества депозитов и отношения притоков к резервам бирж сигнализирует о надвигающихся «более значительных» движениях цены.

В конце декабря эксперты предупредили о об углублении коррекции цены биткоина перед новым максимумом.