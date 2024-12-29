Президенты Литвы и Молдовы отреагировали на инаугурацию нового "президента" Грузии

Грузия после полусекретной церемонии инаугурации Михеила Кавелашвили должна пересмотреть свои понимания демократии. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа написал в соцсети X (ранее Twitter).

По его мнению, Грузия должна либо переосмыслить демократию, либо вообще отказаться от парламента и президента.

"Еще один день в "традиционной" европейской демократии, где никто не воспринимает "партию мечты" всерьез, а человек, избранный и признанный только собственной партией, инаугурируется на полутайной церемонии. Грузия должна либо переосмыслить демократию, либо вообще отказаться от парламента и президента", – написал он, комментируя инаугурацию "президента" Грузии.

На события в стране отреагировала также президент Молдовы Майя Санду.

"Сегодня, как никогда, мы поддерживаем народ Грузии в его борьбе за свободу, демократию и европейское будущее. Ваше мужество и решимость вдохновляют нас всех, и Молдова остается рядом с вами на этом общем пути", – заявила она.

В парламенте Грузии 29 декабря состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

Утром в воскресенье Саломе Зурабишвили выступила перед сторонниками и заявила о решении покинуть президентский дворец. Перед этим премьер Ираклий Гарибашвили пригрозил ей тюрьмой.