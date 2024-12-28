На танкере российского "теневого флота" Eagle S находилось шпионское оборудование

На танкере российского "теневого флота" Eagle S, подозреваемом в повреждении электрокабеля Estlink 2, находилось шпионское оборудование. Об этом сообщает со ссылкой на анонимные источники британское издание Lloyd's List, которое специализируется на морских перевозках.

По словам источника, оборудование использовалось для прослушивания радиосвязи морских и воздушных судов НАТО, а записи анализировались в России, передает Yle.

По данным Lloyd's List, такая технология необычна для коммерческих судов. Источник сообщает, что оборудование потребляло столько электроэнергии, что это вызывало повторяющиеся перебои в электроснабжении на судне. По словам источника, членов экипажа, которые были осведомлены о шпионских целях судна, запугивали, чтобы они молчали об этом.

Кроме того, по данным Lloydʼs List, шпионское оборудование было установлено на еще одном танкере российского "теневого флота" - Swiftsea Rider. Eagle S ходит под флагом Островов Кука, Swiftsea Rider – под флагом Гондураса. Оба судна связаны с Eiger Shipping, судоходным подразделением российского нефтетрейдера Litasco и перевозят нефть из РФ в обход западных санкций. Они входят в список из 26 танкеров "теневого флота" РФ, против которых Великобритания год назад ввела санкции за "поддержку военной машины Путина".