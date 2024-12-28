США ввели санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили

США 27 декабря ввели санкции против пророссийского олигарха и основателя правящей партии в Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) добавило Иванишвили в санкционный список, а также ввели ограничения на связанный с олигархом бизнес.

Других подробностей в ведомстве не сообщили.

Бидзина Иванишвили сначала ушел из политики в 2021 году, но оппоненты власти заявляли, что он продолжал править страной "из-за кулис" и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.

В 2024 году Иванишвили стал почетным президентом "Грузинской мечты".