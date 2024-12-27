Парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента страны премьер-министру Хан Док Су. Об этом заявил спикер Национального собрания У Вон Сик.

За импичмент Хан Док Су проголосовали все 192 присутствовавших на заседании парламентария. Для импичмента был необходим по меньшей мере 151 голос депутатов. Депутаты от правящей партии голосование бойкотировали.

Как сообщает Yonhap, решение об импичменте и.о. президента было принято впервые в истории.

Теперь вопрос об импичменте и.о. президента будет рассматривать Конституционный суд. Как и в случае с импичментом президенту, на это у него есть 180 дней.

Исполнять обязанности президента и министра станет заместитель главы правительства Чхве Сан Мок.

Ходатайство об импичменте Хан Док Су подала оппозиционная Демократическая партия в ответ на отказ премьер-министра назначать трех судей Конституционного суда, которых недоставало для утверждения другого импичмента - президенту Юн Сок Ёлю.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Ранее лидер правящей партии Южной Кореи подал в отставку.