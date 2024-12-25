В этом году поставки ПК и планшетов в мире вырастут на 3,8%

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) и планшетов в 2024 году увеличатся на 3,8% и составят 403,5 млн штук, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

При этом продажи ПК (стационарные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции) вырастут всего на 0,8%, в то время как рынок планшетов зафиксирует более значительный подъем - на 9,8%.

В 2025 году эксперты прогнозируют рост рынка ПК на 4,3%, поскольку окончание поддержки операционной системы Windows 10 приведет к циклу обновления, особенно среди коммерческих покупателей.

"Шум вокруг искусственного интеллекта (ИИ) доминировал в технологических новостях в последние пару лет", в том числе ожидалось внедрение этих технологий на устройствах, говорится в сообщении IDC. "Однако многие корпоративные бюджеты ограничены из-за общей макроэкономической среды, и компании продолжают оценивать потребность в ПК/планшетах с ИИ, которые часто обходятся дороже обычных", - отмечают аналитики.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж ПК и планшетов в период 2024-2028 гг. составят 1%, прогнозирует IDC. В результате в 2028 году суммарные поставки достигнут 420,6 млн единиц.