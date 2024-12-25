Минздрав Казахстана сообщил о минимум шести выживших в падении Embraer (обновлено)

После падения в Актау самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, по предварительным данным, выжили шесть человек. Об этом сообщила глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова.

До 10 пассажиров выжили при крушении самолета Azerbaijan airlines в Казахстане, сообщили "Интерфаксу" в службах авиационного поиска и спасения.

"По предварительным данным, выжили до 10 человек, может больше, на месте помощь оказывается", - сказал собеседник агентства.

"Сейчас подготовили борты санитарной авиации для выезда и направления туда специалистов, травматологов, нейрохирургов и так далее. И на месте будем оказывать помощь и при необходимости будем вывозить. Работа ведётся", - сказала журналистам Альназарова.

В МЧС Казахстана сообщили, что пожар на месте падения лайнера полностью потушен.

AZAL заявила, что самолет совершил вынужденную посадку.

"Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км от города Актау. Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена общественности", - говорится в сообщении.

На борту было 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Основной версией крушения самолета Баку-Грозный названа техническая неисправность, так как перед катастрофой экипаж сообщил диспетчерам об отказе одной из основных систем.

Update: Число выживших при крушении самолета Баку-Грозный в Казахстане увеличилось до 12 человек, сообщили Интерфаксу в оперштабе на месте ЧС.

Уточняется, что они госпитализированы в Мангистаускую областную больницу в Актау.

Со ссылкой на данные медиков сообщается, что среди госпитализированных один ребенок.

В МЧС Казахстана сообщают, что по меньшей мере 25 человек доставлены в больницы после крушения самолета в Актау.