Последнее обновление: 24.12.2024 18:00

В Сирии полевые командиры перешли в подчинение Минобороны

Новая администрация Сирии добилась, чтобы различные вооруженные группы сирийской оппозиции перейдут под контроль Минобороны страны. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление властей.

Глава новой администрации и лидер движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмад аш-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани) договорился с полевыми командирами о том, что они распустят свои отряды, а их личный состав будет отныне подконтролен Минобороны, сказано в заявлении.

На прошлой неделе премьер временного правительства Сирии Мухаммед Башир заявил, что сирийские вооруженные силы будут реформированы, с использованием бойцов оппозиции и армейских офицеров, ранее покинувших сирийские войска.

Новым министром обороны назначили Мурхафа Абу Касра.

Вооруженная оппозиция в Сирии 8 декабря объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.



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