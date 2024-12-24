Массовые антипрезидентские протесты вспыхнули в столице Египта

В Каире, столице Египта, 23 декабря вспыхнули массовые протесты против действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Об этом сообщают местные ресурсы в соцсети X (ранее Twitter).

По данным очевидцев и медиа, сотни людей возмущены политикой власти, ухудшением экономической ситуации, ограничениями гражданских свобод и ростом коррупции.

Протестующие скандируют лозунги, среди которых "Аш-шаб юрид искат ан-низам" – известная песня протестов во время "Арабской весны". Люди также недовольны политикой президента.

В 2013 году Абдель Фаттах ас-Сиси, тогда бывший главнокомандующим армией, отстранил от власти президента Мухаммеда Мурси и сам вступил в должность главы государства. В 2018 году он был переизбран президентом на выборах.