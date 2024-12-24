Оппозиция в Южной Корее грозит импичментом и.о. президента страны

Лидер основной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Пак Чхан Дэ пообещал предпринять шаги по импичменту исполняющему обязанности президента и премьер-министра Хан Док Су. Об этом сообщает Yonhap.

"Мы немедленно начнем процедуру импичмента в отношении исполняющего обязанности президента и премьер-министра Хан Док Су", - заявил во вторник Пак Чхан Дэ.

Ранее кабинет министров под руководством Хан Док Су не стал рассматривать на заседании два законопроекта о назначении специального прокурора для расследования в отношении временно отстраненного президента Юн Сок Еля из-за введения военного положения в стране и обвинений в коррупции в отношении первой леди Ким Гон Хи.

"Исполняющий обязанности президента сегодня на заседании кабинета министров ясно дал понять, что не намерен обнародовать закон о специальной прокуратуре. Это можно интерпретировать только как попытку затянуть время и продолжить мятеж. Мы немедленно начнем процедуру импичмента исполняющего обязанности президента и премьер-министра Хан Док Су", - заявил Пак Чхан Дэ.