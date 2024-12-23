Швейцария присоединилась к очередным ограничениям в отношении Беларуси

Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к принятому 16 декабря 15-му пакету санкций ЕС в отношении РФ, а также к ограничениям в отношении Беларуси. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Министерство экономики, образования и науки Швейцарии в рамках своих полномочий по санкциям расширило санкционные списки по России и Беларуси. Тем самым Швейцария приняла новые санкции ЕС", - говорится в заявлении властей.

Решение вступит в силу 24 декабря.

Кроме того, приняты индивидуальные финансовые санкции, которые ЕС ввел против Беларуси в рамках мер против белорусских властей из-за ситуации в республике.

Евросоюз в прошлый понедельник опубликовал 15-й пакет санкций, который предусматривает ограничительные меры против ряда танкеров для перевозки нефти и СПГ. Кроме того, ЕС обновил санкционные списки, добавив в него десятки физических и юридических лиц.