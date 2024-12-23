Последнее обновление: 23.12.2024 13:24

США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Государственный департамент США призвал американцев покинуть Беларусь.

В частности, гражданам Соединенных Штатов рекомендуют воздержаться от поездок в республику, а уже находящимся в ней следует немедленно покинуть страну.

Среди причин - поддержка Беларусью войны РФ в Украине, риск задержания, возможность гражданских беспорядков и ограниченные возможности посольства по оказанию помощи гражданам США.

"Граждане США должны регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации. Пограничные переходы с соседними государствами иногда закрываются без предварительного уведомления. Возможны дополнительные закрытия пунктов пропуска на границах Беларуси с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной", - говорится в сообщении Госдепа.

Работа посольства США в Минске была приостановлена 28 февраля 2022 года. По распоряжению Госдепартамента были эвакуированы его сотрудники, прекращено оказание услуг, включая экстренные. Гражданам США, нуждающимся в помощи, предлагается обращаться в посольства и консульства США в соседних странах.



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