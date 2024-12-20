Американцы обучают в Германии литовские экипажи РСЗО HIMARS

Тренировки личного состава артиллеристов сухопутных войск литовской армии проходят на военной базе Графенворт в Германии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

"Подготовка личного состава осуществляется в тесном сотрудничестве с 3-м батальоном HIMARS 321-го полка 41-й бригады полевой артиллерии США. Целью этого обучения является предоставление теоретических знаний и развитие навыков литовских солдат самостоятельно эффективно использовать системы HIMARS и работать вместе с другими подразделениями", - говорится в сообщении.

В ходе совместной подготовки в технических парках и на полигонах проводятся теоретические занятия и практические занятия, в ходе которых формируются навыки будущих членов экипажа HIMARS, специалистов центра управления огнем, специалистов по боеприпасам и младших командиров. Особое внимание уделяется готовности военнослужащих самостоятельно обслуживать и эффективно эксплуатировать системы HIMARS. Солдаты тренируются выполнять техническое обслуживание и проверку системы HIMARS, выполнять огневые задачи и т.д.

"Совместные учения с союзниками - это не только получение или закрепление практических навыков, но и возможность углубить взаимное взаимодействие и улучшить выполнение совместных задач", - подчеркнули в Минобороны Литвы.

Литва подписала договор с США о покупке восьми систем HIMARS на сумму в $495 млн в конце 2021 года. Армия планирует интегрировать системы в координации с союзниками, особенно с соседними странами - Эстонией, Латвией и Польшей.

Первые поставки HIMARS запланированы на 2025 год.