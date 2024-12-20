США смягчили санкции против Газпромбанка по просьбе Турции и Венгрии

США предоставили исключение из наложенных на Газпромбанк санкций для оплаты российского газа Венгрией и Турцией. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Сегодня они сделали исключение для платежей за газ, связанных с Газпромбанком, что является хорошей новостью. Но мы разработали решение вместе с нашими региональными союзниками – альтернативный способ оплаты, не нарушающий санкций, но позволяющий осуществлять платежи за газ", – отметил Сийярто.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Турция также договорилась об освобождении своих платежей за газ от санкций, введенных США против Газпромбанка.

В то же время основной покупатель российского газа в Словакии – государственная компания SPP – заявила, что не получала уведомления об исключении оплаты за газ.

Сиярто сообщил, что США продолжают запрет на финансовые операции через Газпромбанк, связанные с атомной электростанцией "Пакш-2", строящейся российским Росатом в Венгрии, назвав это "полностью политическим решением".

Он заявил, что энергоснабжение Венгрии безопасно, но не предоставил дальнейших подробностей относительно платежей за газ.