Всех сбежавших в Ирак солдат экс-президента Асада вернули новым властям Сирии

Ирак передал новым властям Сирии всех сирийских солдат и офицеров, которые прибыли искать убежище в стране за день до падения режима Башара Асада. Об этом передает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на официальные ресурсы Ирака.

«1905 сирийских военнослужащих, включая офицеров, солдат и другой персонал, пришли на иракскую границу в поисках убежища из-за недавних событий в Сирии. В ответ на это вооруженные силы Ирака позволили им пройти по гуманитарным причинам после получения соответствующего разрешения иракских властей. После амнистии, объявленной новыми властями Сирии, все военнослужащие были переданы обратно сирийской стороне», - говорится в заявлении Объединенного оперативного командования армии Ирака.

Ведомство отметило, что все оружие и техника, которые были у сирийских военнослужащих при пересечении границы, пока остаются под охраной в Ираке, ожидая передачи новому правительству Сирии после его формирования.

Башар Асад, который руководил Сирией на протяжении почти 25 лет, сбежал в Россию после того, как сирийские повстанцы 8 декабря взяли под контроль столицу страны Дамаск. Сам Асад после заявил, что его эвакуации в Россию предшествовали «коллапс сирийской армии и паралич государственных институтов». По его утверждению, от армии и народа он не отказывался.