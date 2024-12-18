Люксовые бренды присматриваются к оплате криптовалютой на фоне роста Bitcoin

Рост стоимости Bitcoin привлек внимание люксовых брендов и ритейлеров. Они начали рассматривать возможность принимать криптовалюту как способ оплаты, чтобы привлечь новых клиентов и укрепить лояльность среди инвесторов в криптоактивы. Об этом сообщает агентство Reuters.

До недавнего времени лишь несколько люксовых брендов, таких как LVMH, часовые марки Hublot и Tag Heuer, а также модные дома Gucci и Balenciaga, принадлежащие Kering, экспериментировали с оплатой криптовалютой.

В течение последних недель французский люксовый универмаг Printemps объявил о партнерстве с крупнейшей криптобиржей мира Binance и французской финтех-компанией Lyzi.

Они начали принимать криптовалюту, включая Bitcoin и Ethereum, в своих магазинах во Франции. Это сделало Printemps первым универмагом в Европе, который внедрил такие решения.

Этот шаг, предпринятый на фоне роста курса Bitcoin, привлек внимание других брендов, которые также рассматривают возможность присоединения.

Например, производитель люксовых зажигалок и ручек S.T. Dupont сообщил, что планирует начать принимать оплату криптовалютой в двух магазинах в Париже к праздникам.

В сфере услуг круизная компания Virgin Voyages в этом месяце предложила свой первый продукт с оплатой Bitcoin - абонемент стоимостью $120,000, который позволяет в течение года пользоваться их круизами.