Украина ставит целью открыть в 2025 году все кластеры переговоров с ЕС

Украина ставит целью в 2025 году открыть в переговорах о вступлении в ЕС минимум два кластера, а максимальной целью являются все кластеры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей.

По его словам, максимально целью Украины в евроинтеграции на следующий год является открытие всех переговорных кластеров (тематических блоков, которых всего шесть – прим.), сообщает Интерфакс-Украина.

"За время председательства Польши в Евросоюзе мы рассчитываем открыть как минимум два кластера... Если честно, то у нас есть амбициозная цель, очень амбициозная – открыть в следующем году все кластеры", – сказал он.

Президент отметил, что для этого нужна активная работа Верховной Рады "без предвыборных разговоров".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина вместе с Польшей и Данией, которые будут председательствовать в ЕС в 2025 году, составили план открытия переговорных разделов по вступлению.