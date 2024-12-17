Евросоюз поднимет вопрос закрытия российских баз в Сирии перед новой властью

Европейский Союз поднимет вопрос закрытия российских баз в Сирии во время встреч с новыми властями страны. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами внешних дел стран ЕС.

По ее словам, многие чиновники подняли этот вопрос: они считают, что для нового руководства Сирии должно быть условие избавиться от российского влияния, поскольку эти базы также позволяют россиянам вести деятельность в отношении Африки и южных соседей страны.

Потому, добавила Каллас, Евросоюз поднимет вопрос о российских базах Тартус и Хмеймим во время первых контактов с новым руководством Сирии.

Она отметила, что ЕС обращается к группам повстанцев, которые свергли бывшего диктатора Башара Асада, и выдвинул ряд требований, которые необходимо выполнить, прежде чем блок официально признает новую власть или установит дипломатические отношения. Ранее Евросоюз прекратил все дипломатические отношения с режимом Асада.

Накануне Каллас подтвердила, что 16 декабря в столицу Сирии Дамаск отправится представитель Евросоюза.