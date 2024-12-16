США грозят санкциями крупнейшей нефтяной компании Сербии

США готовят санкции против находящейся под контролем России сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS). Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, 50% акций компании принадлежат Газпром нефти, еще 6,15% — Газпрому, тогда как сербскому правительству принадлежит только 29,87%, передает RTS.

Вучич отметил, что избежать санкций можно, уменьшив долю российского владения до менее 50%. Однако это может повлечь за собой политические и экономические трудности в отношениях с Москвой. Президент сообщил, что переговоры с США, Россией и другими сторонами начнутся в ближайшее время.

Вучич добавил, что к ограничениям США может присоединиться Великобритания, и назвал это "одной из самых трудных новостей за последние годы".

В свою очередь посольство США в Белграде отметило важность NIS для Сербии, но подчеркнуло, что российские акционеры используют компанию для финансирования войны в Украине.

Чтобы снизить риски, Газпром нефть уже передала часть своей доли Газпрому. По данным источников газеты "Коммерсант", Белград ведет переговоры о дальнейшем уменьшении доли российских акционеров с 2022 года. Потенциальными покупателями акций может стать сербское правительство или венгерская компания MOL. Передача акций может носить временный характер.

Министр энергетики Сербии Дубравко Джедович предупредила, что санкции против NIS могут привести к энергетическому коллапсу. В таком случае Болгария, по всей вероятности, заблокирует транзит российского газа в Сербию, а хорватский оператор нефтепровода JANAF может прекратить поставки нефти на НПЗ в Панчево.

NIS — крупнейшая энергетическая компания Сербии, обеспечивающая разведку, добычу и переработку нефти и газа. Компания владеет нефтеперерабатывающим заводом в Панчево вблизи Белграда и сетью из более 400 автозаправочных станций. За девять месяцев 2024 года NIS переработала 2,5 миллиона тонн нефти, а ее чистая прибыль составила $74 миллиона.