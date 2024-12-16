Южно-Африканская Республика решила не приглашать Путина на саммит G20, который состоится в ноябре 2025 года, из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест. Об этом в интервью государственным пропагандистским медиа РФ заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Мы никак не можем повлиять на решение МУС", сказал Магвенья, отвечая на вопрос, будет ли ЮАР приглашать Путина на саммит "Большой двадцатки".

Южно-Африканская Республика 1 декабря начала годовое председательство в G20. Ожидается, что саммит состоится 21-22 ноября 2025 года.