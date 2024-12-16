Последнее обновление: 16.12.2024 15:35

Власти Беларуси не теряют надежд оказаться за столом "мирных переговоров" по Украине

Власти Беларуси не теряют надежд оказаться за столом "мирных переговоров" по Украине, считая, что "интересы Минска должны быть учтены". Об этом заявил замминистра иностранных дел Юрий Амбразевич.

"Белорусская сторона с самого начала предпринимала миротворческие шаги по предотвращению эскалации на Украине. Поэтому мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать в том числе и интересы белорусской стороны", - сказал он на 9-м заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД республики.



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