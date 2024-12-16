Власти Израиля намерены расширять поселения на Голанских высотах

Израильское правительство в воскресенье одобрило план по расширению поселений на Голанских высотах, сообщает The Jerusalem Post.

"Усиление присутствия на Голанах укрепляет израильское государство, и особенно это важно в нынешних условиях. Мы продолжим селиться там, и сделаем их процветающими", - приводит издание выдержку из заявления премьера страны Биньямина Нетаньяху.

По данным издания, израильские власти намерены удвоить население Голанских высот.

Между тем ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия и Ирак осудили намерение Израиля увеличить присутствие на Голанских высотах.

"Это решение является преднамеренной попыткой расширить оккупацию и противоречит международному праву", - говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ.

Отмечается, что решение правительства Израиля расширить поселения на Голанских высотах, угрожает дальнейшей эскалацией и напряженностью в регионе.

МИД ОАЭ заявил, что привержен единству, независимости и территориальной целостности Сирии.

Катар также не одобрил решение Израиля, считая это новым эпизодом "израильской агрессии на сирийских территориях и вопиющим нарушением международного права".

Доха призвала международное сообщество выполнить свои юридические и моральные обязательства.

В Ираке также назвали планы Израиля "вопиющим нарушением международных законов". МИД страны заявил, что Голаны являются оккупированной сирийской территорией и что любые попытки изменить их статус не имеют юридической силы.

С позицией Ирака согласились и в Саудовской Аравии. Во внешнеполитическом ведомстве королевства отметили, что Израиль подрывает шансы Сирии на восстановление своей безопасности и стабильности.

Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке. Значительную их часть в настоящее время контролирует Израиль, восточную - Сирия. После политических изменений в Сирии в декабре Израиль расширил там присутствие. В частности, сообщалось, что подразделения израильской армии в течение всей зимы останутся на сирийской стороне горы Хермон.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.