Последнее обновление: 15.12.2024 14:23

Оппозиция Грузии призвала ЕС признать режим нелегитимным

Четыре крупнейшие оппозиционные партии Грузии написали обращение к руководству Евросоюза с призывом признать нелегитимным правящий режим, образовавшийся в стране по итогам последних парламентских выборов.

Выдержки из их письма на имя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас привело грузинское издание Sova News.

"Власти противопоставили мирным протестам организованный террор. Были задержаны свыше 500 человек, жертвами насилия со стороны спецназа и уличных банд стали более 300 человек, в том числе 73 журналиста", - цитирует Sova News текст документа.

Партии призывают ЕС принять ряд конкретных действий, в первую очередь, чтобы "самопровозглашенный режим Бидзины Иванишвили был объявлен нелегитимным во всех соответствующих заявлениях Евросоюза". Кроме того, оппозиционеры предлагают ввести персональные санкции в отношении "лиц, ответственных за подрыв демократии" в Грузии, пересмотреть визовый режим в отношении пророссийских чиновников, а также публично осудить насильственные действия грузинских силовиков на акциях протеста и потребовать освобождения задержанных на митингах.



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