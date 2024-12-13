Boeing вложит $1 млрд в расширение производства самолетов 787 Dreamliner

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. инвестирует $1 млрд в расширение производственного комплекса в Южной Каролине, где выпускаются самолеты 787 Dreamliner.

Расширение операций поможет Boeing в достижении целевых показателей производства этих лайнеров, говорится в пресс-релизе компании. Программа выпуска 787 Dreamliner предусматривает увеличение их производства до 10 самолетов в месяц к 2026 году. К концу текущего года Boeing рассчитывает выйти на темпы производства до 5 лайнеров 787 Dreamliner в месяц.

Предприятие Boeing в Южной Каролине работает с 2009 года, в настоящее время на нем занято более 7,8 тыс. человек. Расширение операций, как ожидается, позволит дополнительно создать 500 рабочих мест на заводе в следующие пять лет.

Компании долгое время не удавалось нарастить производство самолетов 787 Dreamliner из-за различных проблем. Поставки лайнеров этой серии приостанавливались почти на два года - до середины 2022 года из-за производственных нарушений, а в текущем году регуляторы ужесточили свои проверки в связи с выявлением других проблем.

По данным на конец ноября, у Boeing были невыполненные заказы на поставки 758 самолетов серии 787.

С начала 2024 года капитализация Boeing снизилась на 36%.