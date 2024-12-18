Компания Boeing после забастовки возобновила производство всех самолетов

Одна из крупнейших авиастроительных компаний мира Boeing возобновила производство всех программ самолетов, остановленных из-за забастовки рабочих на северо-западе Тихоокеанского региона. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что компания возобновила производство самолетов 737, 767 и 777/777X.

"Мы выделили время, чтобы убедиться, что все члены производственной команды проходят обучение и сертификацию, а также разместили запасы на оптимальных уровнях для бесперебойного производства", – отметила гендиректор Boeing Commercial Airplanes Стефани Поуп.

Компания Boeing в ноябре поставила всего 13 коммерческих самолетов, что составляет менее четверти от 56 лайнеров, которые она передала заказчикам 12 месяцев раньше.

Глава Федерального управления гражданской авиации США Майк Уитакер заявил в начале декабря, что он доволен тем, что Boeing медленно и безопасно возобновляет производство. FAA заявило, что усилит надзор, когда Boeing возобновит производство.