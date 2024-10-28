Последнее обновление: 28.10.2024 18:00

Boeing планирует привлечь $15 млрд от продажи акций и облигаций

Категории: США Boeing

Boeing планирует привлечь более около $15 млрд через продажу обыкновенных акций и облигаций с обязательной конвертацией, чтобы укрепить финансы, которые ухудшились из-за текущей разрушительной забастовки. Об этом пишет Reuters.

Новая сумма капитала должна поступить от смешанной продажи акций и конвертируемых привилегированных акций, добавил источник, отметив, что общая сумма может возрасти в зависимости от спроса.

На прошлой неделе рабочие-механики проголосовали почти два к одному против последнего предложения Boeing о прекращении забастовки, которая остановила производство 737 MAX.

В начале этого месяца компания заявила в отчетах регулятору, что может привлечь до $25 миллиардов через продажу акций и долговые обязательства, поскольку ее кредитный рейтинг инвестиционного уровня находится под угрозой.

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