Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил в пятницу главой нового правительства страны Франсуа Байру. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

73-летний Байру является председателем либеральной партии "Демократическое движение" (MoDem), входящей в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе". Он ветеран французской политики. В 1993-1997 гг. он был министром национального образования Франции. В 2017 году недолго возглавлял министерство юстиции. Выдвигался кандидатом на президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годов.

Правительство, которое предстоит сформировать Байру, придет на смену кабинета Мишеля Барнье, отстраненного вотумом недоверия в Национальном собрании (нижней палате французского парламента).

Депутаты Национального собрания проголосовали за недоверие правительству Барнье 4 декабря. Этот вотум поддержал 331 депутат. Для отставки правительства было достаточно 288 голосов.

Пока неясно, сможет ли новый премьер заручиться доверием депутатов. Досрочные выборы, прошедшие летом, привели к тому, что ни у одной из партий нет явного большинства.

Первоочередная задача нового премьера будет заключаться в том, чтобы добиться одобрения бюджета на 2025 год у глубоко расколотого Национального собрания.

Как пишет французская пресса, новому правительству будет крайне сложно балансировать между правыми и левыми, и не факт, что при таких условиях оно сможет долго удержаться на плаву.

Правительство Барнье сохранялось до тех пор, пока третий по численности в Национальном собрании ультраправый блок во главе с Марин Ле Пен был готов воздерживаться при голосовании за вотум недоверия. Когда Ле Пен изменила свою позицию, голосов ее соратников и левого блока в сумме с избытком хватило, чтобы правительство рухнуло.