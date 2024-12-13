Финляндия усилит наблюдение на границе с РФ с помощью дронов

Финляндия усилит наблюдение на границе с Россией с помощью беспилотников, закупку которых финансирует Еврокомиссия (ЕК). Об этом сообщила группа региональных изданий Uutissuomalaisen.

Уточняется, что финансирование от ЕК в размере €50 млн, о выделении которого сообщалось накануне, "улучшит возможности пограничной службы обнаруживать дроны и предотвращать их появление".

Как пояснил представитель финской погранохраны Киммо Ахвонен, средства ЕК пойдут не только на обеспечение безопасности, но и на поддержание текущей деятельности. Так, часть суммы будет направлена на развитие радиотехнического наблюдения и обеспечение безопасной передачи данных, а также на приобретение различных патрульных автомобилей и внедорожников.

Напомним, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 11 декабря заявила о выделении €170 млн для усиления охраны границ стран ЕС, соседствующих с Россией и Беларусью, с целью противодействия миграции.

По информации МВД Финляндии, страна получит из этих денег €50 млн, сообщило финское МВД.