США вводят визовые ограничения в отношении чиновников и законодателей Грузии

Госдепартамент США заявил о запрете выдачи американских виз отдельным гражданам Грузии.

"Государственный департамент объявляет сегодня о дополнительных мерах в рамках политики визовых ограничений, которая запрещает выдачу виз тем, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого", - говорится в сообщении Госдепа.

Эти ограничения затронут 20 человек, среди них министры правительства, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, а также частные лица.

В Госдепартаменте отметили, что США осуждают насилие в отношении протестующих, представителей СМИ, правозащитников и деятелей оппозиции.