Последнее обновление: 12.12.2024 18:00

Минобороны Южной Кореи отстранило начальника штаба сухопутных войск

Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи Пак Ан Су, объявленный президентом Юн Сок Елем командующим военным положением, отстранен от исполнения своих обязанностей, сообщает Yonhap.

Южнокорейское Министерство обороны проинформировало, что Пак Ан Су был отстранен в четверг.

Это решение стало последним в череде отставок военных командиров на фоне набирающего обороты расследования их причастности к введению военного положения в стране 3 декабря.

На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Это решение вызвало непонимание как в правящей партии, так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными.

В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции Южной Кореи, в таких случаях президент обязан выполнять распоряжения парламента.



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