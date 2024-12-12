Последнее обновление: 12.12.2024 18:00

Президент Литвы завершил длительное формирование нового правительства

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду назначил министров юстиции и окружающей среды, завершив таким образом длительное формирование правительства социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса. Об этом сообщает LRT.

Новым министром юстиции станет юрист Римантас Мокус, а министерство по вопросам окружающей среды возглавит Повилас Подерскис, бывший директор администрации Вильнюсского городского муниципалитета.

Остальные 12 министров президент назначил на прошлой неделе.

Тогда он отклонил кандидатуры министров юстиции и окружающей среды, заявив, что кандидаты не смогли определить приоритеты председательства Литвы в ЕС в 2027 году.

Новый кабинет министров будет приведен к присяге в четверг после того, как парламент одобрит новую программу правительства.

Министерство иностранных дел в правительстве Палуцкаса возглавит Кястутис Будрис, который до этого времени был главным советником президента по вопросам национальной безопасности. Министром обороны в новом правительстве будет Довиле Шакалиене.

Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.



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