Госдеп США одобрил контракт по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн

Государственный департамент США одобрил соглашение о предоставлении Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 общей стоимостью свыше $266 млн. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности Минобороны США.

В документе говорится, что официальный Киев обратился с просьбой о предоставлении необходимых услуг и оборудования для обслуживания и поддержки эксплуатации самолетов F-16.

Среди них – объединенная система планирования миссий (JMPS); устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL); модификации и техническая поддержка; программа усовершенствования компонентов двигателей (CIP); запасные части к самолетам и их двигателям; поддержка ремонта, восстановления техники, расходных материалов и принадлежностей; программное обеспечение, оборудование для поддержки вооружений, а также засекреченное и незасекреченное программное обеспечение и поддержка доставки; подготовка персонала и обучающее оборудование; технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков и другие связанные с ними элементы материально-технического обеспечения.

Целью соглашения является укрепление обороноспособности Украины для противодействия текущим и будущим угрозам, особенно в сфере воздушной безопасности, говорится в сообщении.

Основными подрядчиками указаны следующие компании: Sabena (Шарлеруа, Бельгия); Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Уорт, штат Техас, США); Pratt & Whitney (Ист-Гартфорд, штат Коннектикут, США).