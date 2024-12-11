США наладили первые контакты со свергшими режим Асада в Сирии повстанцами

В Белом доме наладили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Башара аль-Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны. Об этом сообщает Reuters на основе общения с двумя чиновниками и помощником члена Конгресса, которые были проинформированы о первых контактах США с повстанцами.

США передали повстанцам призыв не перенимать власть автоматически без какого-либо официального процесса, а обеспечить формирование более представительного переходного правительства.

Контакты с группой Хаят Тахрир аль-Шам, которая на начальных этапах была связана с Аль-Каидой и оказалась в террористическом списке США, осуществляли в координации с союзниками США на Ближнем Востоке, в частности Турцией. Также Белый дом поддерживает контакты по этому вопросу с командой Трампа.

Собеседники не стали уточнять, сообщение передали напрямую или через посредников.

Обсуждение называют частью попыток Вашингтона держать связь с различными группами интересов внутри Сирии и предотвратить хаос после падения Асада.

Во вторник госсекретарь Энтони Блинкен озвучил условия, при которых США признают и поддержат новую власть в Сирии.

В частности, администрация Байдена признает и поддержит новое правительство Сирии, которое откажется от терроризма, уничтожит запасы химического оружия и защитит права меньшинств и женщин.

"Переходный процесс и новое правительство должны также придерживаться четких обязательств по полному соблюдению прав меньшинств, способствовать поступлению гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается, не допустить использования Сирии как базы для терроризма или угрозы для ее соседей, а также обеспечить безопасность и безопасное уничтожение любых запасов химического и биологического оружия", – заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что будущее Сирии будет решать сирийский народ, а все страны должны взять на себя обязательства поддерживать инклюзивный и прозрачный процесс и воздерживаться от внешнего вмешательства.

"Соединенные Штаты признают и полностью поддержат будущее сирийское правительство, которое станет результатом этого процесса. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку всем различным сирийским общинам и организациям", – отметил Блинкен.