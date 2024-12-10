Германия и США объединят усилия в разработке для ВСУ единой программы управления дронами

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall будет сотрудничать с американской компанией Auterion, которая специализируется на разработке программного обеспечения (ПО), чтобы создать ПО, которое позволило бы ВСУ объединить управление различными типами дронов. Об этом пишет Financial Times.

В рамках партнерства Rheinmetall интегрирует свои дроны с операционной системой, разработанной Auterion. Это позволит создать общую архитектуру для дронов разных производителей. По словам генерального директора Auterion Лоренца Майера, использование единого стандарта обеспечит эффективное взаимодействие автономных систем.

Отмечается, что операционная система Auterion уже используется украинскими беспилотниками.

"Переход от пилотируемых к беспилотным системам требует совместимости между ними. Общий стандарт позволит соединить все дроны в единую архитектуру", - подчеркнул Майер.

Сотрудничество имеет также стратегическое значение для НАТО. Как отметил Майер, если каждая страна Альянса будет использовать собственный стандарт связи для дронов, это усложнит совместные военные действия. Rheinmetall и Auterion надеются, что их инициатива будет способствовать внедрению единого стандарта среди союзников.

Вторжение России в Украину значительно ускорило развитие дронов и автономных систем. Сейчас в Украине используется более 200 различных моделей беспилотников, однако их взаимодействие и подготовка требуют значительных затрат.