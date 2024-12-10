Последнее обновление: 10.12.2024 18:00

Загранучреждения Сирии продолжат работать в переходный период

Все заграничные учреждения Сирии, включая посольства и представительство при ООН, после смены власти в Сирии во время переходного периода продолжат свою работу в соответствии с полученными инструкциями. Об этом сообщил сирийский постоянный представитель при ООН Кусей ад-Дахак журналистам в кулуарах после заседания СБ ООН по Сирии, которое прошло в закрытом режиме.

"Мы следуем указаниям <...> от руководителей, которые занимаются внешней политикой. Сейчас мы ждем новое правительство, но <...> продолжаем работать", - сказал он.

Дипломат также подтвердил, что министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг находится в Дамаске.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.



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