Последнее обновление: 09.12.2024 18:00

Китай подозревает Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства

Китай начал расследование против компании Nvidia из-за подозрения в нарушении антимонопольного законодательства страны. Об этом пишет агентство Reuters.

Этот шаг рассматривается как ответ на последние ограничения США в отношении китайского сектора микросхем, пишет агентство.

Заявление Государственного управления по регулированию рынка (SAMR), объявившего о расследовании, не уточняет, каким образом американская компания, известная своими чипами для искусственного интеллекта (ИИ), могла нарушить антимонопольные законы Китая.

Также отмечается, что Nvidia подозревается в нарушении обязательств, которые она взяла на себя при приобретении израильского разработчика микросхем Mellanox Technologies в соответствии с условиями, изложенными в 2020 году во время условного одобрения этой сделки китайским регулятором.

После объявления китайского регулятора акции компании упали на 2,2% на предварительных торгах в Нью-Йорке.

Расследование началось после того, как США на прошлой неделе ввели третий за три года этап ограничений на китайскую полупроводниковую отрасль, запретив экспорт до 140 компаний, включая производителей оборудования для производства микросхем.

В ответ на этот шаг Китай продемонстрировал готовность к решительному противодействию, запретив экспорт в США критически важных минералов - галлия, германия и сурьмы - вскоре после заявления Вашингтона.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование