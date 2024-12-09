Великобритания сокращает помощь правительству Грузии из-за жесткого разгона протестов

Великобритания объявила о сокращении взаимодействия с грузинским правительством и ограничении программ сотрудничества из-за насилия в отношении участников проевропейских демонстраций. Об этом в понедельник, 9 декабря, объявил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Он назвал неприемлемыми "шокирующие сцены насилия в отношении протестующих и журналистов со стороны грузинских властей", которые подрывают международный авторитет Грузии.

"В свете происходящих событий Великобритания немедленно приостановит всю программную поддержку грузинского правительства, ограничит сотрудничество в оборонной сфере и ограничит взаимодействие с представителями правительства "Грузинской мечты" до тех пор, пока не будет остановлен этот отход от европейских демократических норм и свобод", – добавил он.

Глава британского МИД заверил, что Лондон и дальше будет поддерживать народ Грузии в его праве выбирать будущее своей страны.

В Грузии почти две недели продолжаются акции протеста после решения грузинских властей поставить на паузу переговоры о движении в Европейский Союз до конца 2028 года.