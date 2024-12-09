Последнее обновление: 09.12.2024 14:21

Тайвань привел армейские подразделения в боеготовность из-за активизации Китая

Подразделения армии Тайваня приведены в боевую готовность из-за усиления военного присутствия Китая близ острова.

"Всем воинским подразделениям предписано следить за активностью Народно-освободительной армии Китая и поддерживать боевую готовность", - приводят в понедельник тайваньские СМИ выдержку из коммюнике оборонного ведомства острова.

В ночь на воскресенье Китай почти удвоил число кораблей около Тайваня, а в понедельник – ограничил перемещение в семи зонах воздушного пространства к востоку от китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян, которые выходят на берег Тайваньского пролива.

Кроме того, на острове начались учения по поддержанию боеготовности.



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