В ноябре мировые цены на сахар снизились на 2,4%, за год – на 21,7%

В ноябре 2024 года мировые цены на сахар на 21,7% ниже, чем в ноябре 2023 года. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

По данным ФАО, по сравнению с октябрем этого года в ноябре стоимость снизилась на 2,4%. Это объясняется началом сезона переработки в Индии и Таиланде, а также ослаблением обеспокоенности относительно видов на урожай будущего года в Бразилии.

Снижению мировых цен на сахар также способствовали ослабление бразильского реала относительно доллара США и снижение мировой стоимости сырой нефти.