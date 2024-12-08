Последнее обновление: 08.12.2024 13:52

Бывшего министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене

Прокуратура Южной Кореи арестовала бывшего министра обороны Ким Йон Хена по подозрению в государственной измене в рамках расследования обстоятельств объявления президентом Юн Сок Йолем военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Штаб специального расследования проинформировал, что арестовал экс-министра и изъял его мобильный телефон. Бывшего чиновника отправили в центр заключения в восточном Сеуле.

Арест Кима произошел примерно через шесть часов после того, как он явился на ночной допрос в штаб специального расследования, заявив, что будет активно сотрудничать со следствием.

В материале говорится, что прокуроры арестовали бывшего министра, учитывая серьезность обвинений и опасения по поводу возможности уничтожения доказательств.

Предположения, что Ким может попытаться уничтожить улики, появились после того, как было обнаружено, что он снова присоединился к Telegram после удаления своей предыдущей учетной записи.

Согласно законодательству Южной Кореи, подозреваемых можно арестовывать без ордера, если есть веские основания полагать, что было совершено серьезное преступление, или если есть обеспокоенность по поводу возможной попытки уничтожить доказательства.

Штаб специального расследования намерен получить ордер на официальный арест Кима в течение 48 часов после его задержания. Если прокуроры не обратятся за ордером или суд отклонит его, экс-министр будет немедленно освобожден.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование