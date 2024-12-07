Мировые цены на молочную продукцию за год выросли на 20,1%

В ноябре 2024 года мировые цены на молочную продукцию по сравнению с октябрем выросли на 0,6%, с ноябрем 2023 года - на 20,1%. Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Согласно информации, больше всего выросла стоимость цельного сухого молока. Это произошло из-за восстановления спроса по всему миру и сезонного снижения производства молока в странах Западной Европы, что свело на нет сезонный прирост производства молока в государствах Океании.

«Мировые цены на сливочное масло растут 14-й месяц подряд, достигнув нового рекорда в условиях активного спроса на внутренних и мировых рынках при ограниченности складских запасов, особенно в Западной Европе. Также выросла стоимость сыра, что обусловлено ограниченностью предложения, не способного удовлетворить растущий спрос на спотовом рынке», - отмечает ФАО.