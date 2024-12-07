В парламенте Южной Кореи в субботу пройдет голосование по импичменту президента

Южнокорейские парламентарии готовятся проголосовать по импичменту президента Юн Сок Ёля после того, как он ввел, а затем отменил военное положение в стране.

Оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента в среду. Голосование пройдет в парламенте во второй половине дня в субботу.

В Южной Корее для объявления импичмента необходимо, чтобы предложение поддержали как минимум две трети членов Национального собрания, что составляет 200 человек. Представители правящей партии "Сила народа", членом которой является и президент, занимают 108 мест, тогда как представители оппозиции - 192, из них 171 принадлежит членам Демократической партии.

При этом лидер "Силы народа" Хан Дон Хун в пятницу призвал к немедленному отстранению Юн Сок Ёля от власти в связи с тем, что, как стало известно в четверг, президент дал указание командующему контрразведкой Е Ин Хену задержать ключевых политических деятелей, обвинив их в том, что они являются "антигосударственными" силами.

В связи с этим СМИ отмечают, что парламенту, вероятно, удастся набрать необходимое количество голосов для импичмента президента.

Если это произойдет, то президента отстранят от работы, пока Конституционный суд не решит, поддержать ли это предложение. На это у них будет 180 дней.